Ролевой экшен Achilles: Legends Untold выйдет на Switch в конце января

Разработчик Dark Point Games объявил, что выпустит версию экшен-RPG Achilles: Legends Untold для Nintenod Switch 23 января.

Achilles: Legends Untold впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam и Epic Games Store 12 мая 2022 года, а затем последовал полный релиз на PlayStation 5, Xbox Series и ПК 2 ноября 2023 года и на PlayStation 4 и Xbox One 18 сентября 2024 года.

Achilles: Legends Untold представляет собой бои в стиле Souls, с уникальным оружием, предметами и навыками, действие которой происходит в мире Древней Греции. После Троянской войны вы возвращаетесь в Грецию и обнаруживаете, что ваша родина погружена в хаос. Многослойная история проведет вас по разнообразным местам древних Микен, где опасность подстерегает на каждом углу. Узнайте, как совладать со своей новой природой, и вступите на путь героя, чтобы спасти мир смертных от надвигающейся гибели.

Раскройте историю, улучшите свои навыки и выберите свой стиль боя в этой оригинальной экшен-RPG с изометрическим видом, огромным дизайном мира, который поощряет исследование, и сложным вражеским ИИ, который требует вдумчивого подхода к бою. Повышайте уровень своих навыков, комбинируйте оружие и снаряжение и выбирайте стиль боя, который позволит вам выходить победителем из битвы за битвой против врагов, которые являются как людьми, так и зверями.