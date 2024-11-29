Древнегреческий экшен Achilles: Survivor доберётся до раннего доступа Steam в начале 2025 года

Разработчики из польской Dark Point Games определились со сроками выхода своего экшена Achilles: Survivor — игра появится в раннем доступе Steam в начале 2025 года. Напомним, что нас ждёт динамичный bullet hell с элементами рогалика, где придётся отбиваться от толп врагов.

За время игровых сессий мы сможем опробовать четырёх персонажей — Ахиллеса, Париса, Пифию и циклопа Бронта. Каждая вылазка будет короткой, но насыщенной: носимся по разным локациям, дерёмся с боссами и даже строим всякие разрушительные штуки. Ну а с каждой новой попыткой герои становятся всё сильнее, пока не начинают просто разносить всё на своём пути.

Кстати, в первом квартале 2025-го Dark Point Games собирается выпустить и порт Achilles: Legends Untold для Nintendo Switch.