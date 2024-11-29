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Achilles: Survivor 1-й квартал 2025 г.
Экшен, Инди, Вид сверху
6 3 оценки

Древнегреческий экшен Achilles: Survivor доберётся до раннего доступа Steam в начале 2025 года

Lunersun
Новости

Разработчики из польской Dark Point Games определились со сроками выхода своего экшена Achilles: Survivor — игра появится в раннем доступе Steam в начале 2025 года. Напомним, что нас ждёт динамичный bullet hell с элементами рогалика, где придётся отбиваться от толп врагов.

За время игровых сессий мы сможем опробовать четырёх персонажей — Ахиллеса, Париса, Пифию и циклопа Бронта. Каждая вылазка будет короткой, но насыщенной: носимся по разным локациям, дерёмся с боссами и даже строим всякие разрушительные штуки. Ну а с каждой новой попыткой герои становятся всё сильнее, пока не начинают просто разносить всё на своём пути.

Кстати, в первом квартале 2025-го Dark Point Games собирается выпустить и порт Achilles: Legends Untold для Nintendo Switch.

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Achilles: Survivor
1-й квартал 2025 г.
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex40001

почему мне кажется что они провалятся?

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