Древнегреческий ураганный экшен Achilles: Survivor выйдет из раннего доступа в конце этого месяца

После четырёх месяцев раннего доступа древнегреческий bullet heaven Achilles: Survivor вот-вот потеряет статус раннего доступа и выйдет в полноценный релиз. После завершения раннего доступа игра также выйдет на консолях PlayStation, Nintendo Switch и Xbox.

Предстоящий релиз на консолях состоится PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One после обновления 1.0, которое выйдет на ПК 29 июля. До Nintendo Switch игра доберётся в в третьем квартале 2025 года. В честь этой новости опубликован новый трейлер.

Achilles: Survivor — это спин-офф к ролевой экшен-игре Achilles: Legends Untold, вышедшей в 2023 году. Эта динамичный экшен, также разработанный и изданный Dark Point Games, предлагает игрокам сражаться с волнами врагов, играя за мифологического героя.

Игра выделяется среди других игр жанра уникальной строительной механикой, позволяющей игрокам использовать защитные башни, лечебные сооружения или атакующие ловушки, чтобы переломить ход битвы.