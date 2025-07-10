Древнегреческий ураганный экшен Achilles: Survivor выйдет из раннего доступа в конце этого месяца

После четырёх месяцев раннего доступа древнегреческий bullet heaven Achilles: Survivor вот-вот потеряет статус раннего доступа и выйдет в полноценный релиз. После завершения раннего доступа игра также выйдет на консолях PlayStation, Nintendo Switch и Xbox.
Предстоящий релиз на консолях состоится PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One после обновления 1.0, которое выйдет на ПК 29 июля. До Nintendo Switch игра доберётся в в третьем квартале 2025 года. В честь этой новости опубликован новый трейлер.
Achilles: Survivor — это спин-офф к ролевой экшен-игре Achilles: Legends Untold, вышедшей в 2023 году. Эта динамичный экшен, также разработанный и изданный Dark Point Games, предлагает игрокам сражаться с волнами врагов, играя за мифологического героя.
Игра выделяется среди других игр жанра уникальной строительной механикой, позволяющей игрокам использовать защитные башни, лечебные сооружения или атакующие ловушки, чтобы переломить ход битвы.
Это наверное "убийца" Titan Quest'a )))