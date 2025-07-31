Состоялся релиз Achilles Survival - bullet-heaven roguelite с элементами стратегического строительства в ходе боя

Польская студия Dark Point выпустила Achilles Survival - динамичный ураганный bullet heaven, вдохновлённый мифической Грецией. Игра доступна на ПК в Steam, а также на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Achilles Survival является спин-оффом ролевого экшена Achilles: Legends Untold. По сюжету, после окончания Троянской войны Аид, бог смерти, воскресил Ахилла, чтобы использовать его в своих заговорах против других богов. Как только его планы осуществились, Аид забрал душу Ахилла и бросил его в Тартар — подземный мир мертвых. Тем не менее, Ахиллу удалось вырваться на свободу, освободив души многих других существ, включая тех, кто пал от его собственной руки. Разъяренный этим актом неповиновения, Аид выпустил легионы своих приспешников, чтобы выследить беглецов, поклявшись преследовать их, пока последний не будет пойман.

Главной особенностью игры является построение смертоносных сооружений. Усиливай свои силы и становись сильнее с каждой попыткой. Строй, чтобы выжить, а не только стрелять. Устанавливай ловушки, алтари исцеления и призывай союзников с помощью уникальной строительной системы, которая может изменить ход битвы в самый нужный момент.

Особенности Ahilles Survivor:

Открой более 15 легендарных выживших. Играй за Ахилла или одного из множества мифологических героев - Тантала, Гектора, Диамеда, Агамемнона и многих других, каждый со своим стилем игры и уникальными способностями.

Играй за Ахилла или одного из множества мифологических героев - Тантала, Гектора, Диамеда, Агамемнона и многих других, каждый со своим стилем игры и уникальными способностями. Уникальные способности для каждого выжившего. Каждый Выживший получил уникальный талант - пассивное умение, выделяющее его среди остальных. Например, Диомед - царь Аргоса, основавший, по легенде, десять городов - получает бонус к скорости строительства и восстанавливает здоровье за каждую завершённую постройку.

Каждый Выживший получил уникальный талант - пассивное умение, выделяющее его среди остальных. Например, Диомед - царь Аргоса, основавший, по легенде, десять городов - получает бонус к скорости строительства и восстанавливает здоровье за каждую завершённую постройку. Улучшенная система Благ. Теперь каждый класс ощущается иначе - с новыми путями специализации и модификаторами , которые делают билды более разнообразными и значимыми. Прокачивай улучшений выживших, конструкции и классы "Командир", "Снайпер", "Воин", "Плут" и "Чародей".

ощущается иначе - , которые делают билды более разнообразными и значимыми. Прокачивай улучшений выживших, конструкции и классы "Командир", "Снайпер", "Воин", "Плут" и "Чародей". Сражайся в разных мирах - "Троя", "Греческое побережье", "Горная крепость" и "Подземелья". В каждом мире по 6 локаций.

- "Троя", "Греческое побережье", "Горная крепость" и "Подземелья". В каждом мире по 6 локаций. Доступны 3 вида сложности в 2 режимах: стандартный (20 мин) и короткий (10 минут). А ещё появился Бесконечный режим.

стандартный (20 мин) и короткий (10 минут). Пройди 130 испытаний - достижений

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