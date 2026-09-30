ACORN: Seed of Resistance смешает рогалик-RPG и автоматические сражения - релиз запланирован на 2027 год

Ghost Ship Publishing и Guidelight Games анонсировали ACORN: Seed of Resistance — рогалик-RPG в мрачном фэнтезийном мире, где все персонажи представлены в виде животных. Игра выйдет на ПК в 2027 году.

По сюжету игрокам предстоит восстановить павший Орден, преданный изнутри и обвинённый в преступлениях, которые его участники пытались предотвратить. Главному герою придётся собирать вокруг себя беженцев, наёмников и других союзников, постепенно превращая разрозненную группу в боеспособное сопротивление.

Каждое приключение начинается с одиночного путешествия по процедурно генерируемому миру. По мере продвижения можно находить новых рекрутов, обучать их, подбирать снаряжение и создавать различные комбинации способностей. От состава отряда зависит и стиль прохождения: можно делать ставку на призыв существ, цепные взрывы или одного чрезвычайно сильного бойца.

Сражения в ACORN: Seed of Resistance проходят автоматически, поэтому основное внимание уделено подготовке. Игроку предстоит правильно расставлять персонажей, выбирать способности и экипировку, а также использовать ловушки, бомбы и баррикады. При этом ценные ресурсы можно потратить ради победы сейчас или сохранить для более сложных столкновений.

Помимо боёв, в игре будут скрытые локации, сокровища, случайные события и моральные решения. Между вылазками игроки смогут развивать тайную базу Ордена, открывать новых героев и лидеров, готовя сопротивление к более опасным миссиям. Отдельные приключения рассчитаны примерно на 15 минут.