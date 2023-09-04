Анонсирован минималистский стратегический симулятор фермерства ACRES ©

Геймеры и любители фермерства приготовьтесь отправиться в увлекательное путешествие по миру сельского хозяйства с новейшим релизом «ACRES» от Jimi Games и Digital Boxcar Publishing. Сегодня команды представили трейлер с обзором игрового процесса, который предлагает краткое представление о том, чего игроки могут ожидать от этой предстоящей игры. Приготовьтесь возделывать свою виртуальную ферму и исследовать мир сельского хозяйства, как никогда раньше.

ACRES обещает предоставить игрокам уникальный и захватывающий опыт фермерства, которого с нетерпением ждали. Обзорный трейлер игрового процесса дает представление о мире ACRES и демонстрирует потрясающие визуальные эффекты, разнообразные варианты выращивания культур и уникальную автоматизацию трактора.

Выход ACRES запланирован на осень 2023 года.