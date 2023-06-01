Доставка грузов к труднодоступным точкам - Представлено 9 минут игрового процесса симулятора Across the Wilds ©

Разработка симулятора курьера по бездорожью Across the Wilds идет полным ходом, и авторы решили поделиться с сообществом свежим видеороликом. В нем они продемонстрировали игровой процесс с контентом, который доступен в игре на данный момент. Самое интересное, что помимо покатушек на внедорожнике, игрок может выходить из автомобиля, напрямую взаимодействовать с NPC, а также посещать различные магазины для приобретения нужного для работы снаряжения.

Разработчики обещают потрясающий открытый мир, который к тому же будет живым: помимо красивых пейзажей, на пути будут встречаться дикие представители фауны. Главным противником в этой непростой работе станут погодные условия, которые будут сильно препятствовать комфортному передвижению по бездорожью. Также мы сможем тюнинговать свое транспортное средство, начиная от улучшения технических характеристик, заканчивая внешними модификациями.

Дата релиза пока, к сожалению, не названа, однако уже сейчас на странице Across the Wilds в Steam можно ознакомиться с основной информацией.