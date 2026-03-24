Active Matter готовит арсенал для тактических боёв: новые ПП, снайперки и лазерные прицелы

Разработчики научно-фантастического шутера Active Matter анонсировали масштабное обновление, которое пополнит арсенал игроков и расширит тактические возможности в бою. Новая партия оружия охватывает сразу несколько классов — от ближнего боя до снайперских винтовок и пулемётов.

Любители интенсивных стычек на короткой дистанции смогут оценить новые пистолеты-пулемёты. Среди них — «Гепард» с вместительным магазином на 40 патронов, уже применяемый обращёнными солдатами на острове Дальний. ПП-2000 с планкой Пикатинни позволит устанавливать прицелы, а расширенные магазины на 44 патрона пригодятся в рейдах.

Для дистанционной стрельбы появятся снайперские винтовки ВССК «Выхлоп» и M24. ВССК оснащена глушителем и использует дозвуковые патроны, обеспечивая скрытность и высокую убойную силу, но требует перезарядки после каждого выстрела. M24 получит сошки для стабильной стрельбы на дальние дистанции.

Пулемёт EV-MG с длинной планкой позволит вести огневое подавление с использованием разных прицелов, а автоматический пистолет Стечкина станет мощным аргументом в ближнем бою, способным вести очередями.

Дополнительно почти все виды оружия можно будет оснастить лазерными целеуказателями разных цветов. Они упрощают стрельбу от бедра, но в тёмных зонах могут выдать позицию игрока, добавляя ещё один тактический элемент. Новое обновление создаёт больше возможностей для стратегического подхода к каждой перестрелке, усиливая глубину боевой системы Active Matter.