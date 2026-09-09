Active Matter получила крупное обновление перед скорым релизом - новый рейд, оружие и расширенная кастомизация

Хардкорный онлайн-шутер Active Matter получил масштабное обновление, которое добавило новый рейд, расширило арсенал и заметно увеличило возможности настройки оружия. Релиз игры запланирован на 15 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Главным нововведением стал рейд «Центр города». Оперативники отправятся в заброшенный североамериканский мегаполис с полуразрушенными небоскрёбами, широкими проспектами и оставленным транспортом. Однако город не пустует: улицы патрулируют бывшие полицейские и бойцы SWAT, подвергшиеся воздействию активной материи. Они сохранили оружие и боевые навыки, поэтому исследование разрушенного города не обещает быть спокойным.

Арсенал пополнился американскими винтовками M14, M39 EMR и SCAR-H, пистолетом P17-V и другими образцами оружия. Для его настройки появились прицелы с переменной кратностью, новые рукоятки, коллиматоры для пистолетов, лазерные целеуказатели, глушители и различные переходники. Последние позволяют адаптировать современную оптику под разные типы креплений и менять высоту её установки. Также игроки смогут наносить на оружие камуфляж.

Расширился и парк транспорта. В игре появились американский бронеавтомобиль, классический внедорожник 1978 года и несколько советских машин. Транспорт теперь можно использовать не только для передвижения: звуки двигателя и автомобильные сигналы способны отпугивать некоторых монстров, а мощные прожекторы багги — ослеплять противников.

Active Matter выйдет 15 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.