Active Matter получила обновление 0.4.0.135 - Искажённых стало больше, а награды за первые уровни открыли для всех

Active Matter получила обновление 0.4.0.135, которое внесло изменения в управление, интерфейс, рейды и повседневные взаимодействия с предметами. Одновременно разработчики усилили зоны скопления Искажённых и сделали награды за первые уровни оперативника доступными для владельцев любых изданий игры.

В местах скопления Искажённых теперь появляется больше противников, поэтому привычные маршруты могут стать опаснее. В багажнике советского грузовика появилась добыча, а награды за 2–5 уровни оперативника теперь выдаются независимо от издания. При игре в форме Охотника использовать предметы больше нельзя. Кроме того, разработчики исправили проблему с шоком при лечении повреждённой конечности и ошибки отображения мира после взаимодействия с лестницами на Xbox и PlayStation.

Обновления получили и механики работы с оружием и предметами. Для оружия добавили отдельную настройку клавиши перезарядки всех магазинов, а использование аптечки и АИ-2 теперь сопровождается корректными визуальными и звуковыми эффектами. Брошенные предметы больше не должны проваливаться под землю. При строительстве игра теперь объясняет, почему выбранный объект нельзя разместить, а в меню размещения появились оси для более точного поворота предметов.

Изменения коснулись и рейдов. В «Военной базе: Нестабильная зона» расширили набор точек финального сжатия, в аэропорту Африки добавили дополнительные места появления автомобилей для соответствующих контрактов, а на «Заводе» исправили установку маяка на крыше. В итогах рейда теперь можно увидеть места воскрешения других игроков. В инвентаре также появился отдельный слот патронов, который показывает доступные боеприпасы и позволяет пополнить их со склада.

Разработчики отдельно поработали с геймпадами и настройками управления. Появились новые назначения кнопок, улучшилась навигация по меню, а система переназначения стала понятнее показывать конфликты. Исправлены проблемы с вибрацией после выстрела, случайной стрельбой при использовании триггеров и переключением вкладок в Мастерской.

Наконец, патч устранил просадку FPS при надевании брони, артефакты загрузочного экрана, ошибки с содержимым контейнеров, редкое зависание сервера и проблему со списком друзей на PlayStation 5. В результате обновление одновременно добавило несколько новых элементов и заметно прошлось по техническим проблемам, которые могли мешать прохождению рейдов.