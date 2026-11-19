Разработчики Active Matter выпустили обновление 0.5.0.46, которое затрагивает практически все основные элементы игры: от поведения гравитационных аномалий и работы транспорта до интерфейса, оружия и графики. Особое внимание команда уделила техническим проблемам, включая подтормаживания, ошибки видеодрайверов и повышенную нагрузку на процессор.

Одним из главных направлений обновления стала карта «Офисы Icarus». В парящем лабиринте появились дополнительные указатели, стрелки и метки, которые должны облегчить навигацию. Разработчики также исправили ошибки гравитационных аномалий: теперь оперативников больше не будет бесконечно переворачивать в отдельных зонах. Кроме того, изменились условия доступа к некоторым помещениям. Например, кладовую Смотрителя теперь можно открыть только специальным ключом, который находится рядом с его бумажником и не подлежит выносу из рейда.

Изменения коснулись и других локаций. На электростанции перенесли контейнеры для выполнения публичного контракта, а в «Центре города» исправили положение автомобилей, связанных с расследованиями. Также устранена ошибка в «Побеге из Догорска», из-за которой финальный портал эвакуации мог не активироваться во время схлопывания зоны.

Разработчики ускорили посадку в автомобили и выход из них, а американский пикап получил возможность перевозить пассажиров в кузове: забраться туда теперь можно через задний борт, заняв одно из четырёх мест. Для спорткара Relativity изменили положение водительской камеры, улучшив обзор.

Серьёзная работа проведена над интерфейсом и системой Слияния. Теперь игроки могут выбирать конкретный желаемый результат и подбирать подходящие для него хроногены. Все возможные исходы отображаются в меню, включая варианты с нулевой вероятностью получения, а шансы корректнее рассчитываются при использовании хроногенов разных цветов.

Не обошлось и без технических улучшений. Команда устранила подтормаживания, связанные с тенями объектов окружения, снизила нагрузку на процессор при построении навигации противников и повысила производительность во время стрельбы и смены оружия. Владельцы видеокарт AMD больше не должны сталкиваться с зависанием драйвера при отрисовке дальних объектов в DirectX 11. Также исправлены проблемы с NVIDIA Smooth Motion и поддержкой графических технологий в версии Microsoft Store.

Помимо этого, обновление содержит исправления анимаций оружия, новые звуки двигателя и ходовой части БТР-80А, улучшения воды и обновлённые немецкую, китайскую и испанскую локализации. Судя по объёму патча, разработчики взялись не только за отдельные ошибки, но и за целый ряд неудобств, которые могли портить впечатление от рейдов.