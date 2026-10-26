Active Matter преодолела отметку в 500 тысяч проданных копий - разработчики готовят крупное обновление

Хардкорный экстракшн-шутер Active Matter от Gaijin Entertainment и Matter Team разошёлся тиражом более 500 тысяч копий по всему миру. Результат учитывает продажи на ПК через Steam и Gaijin.Net, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Сооснователь Gaijin Entertainment Антон Юдинцев назвал достигнутый показатель отличным результатом для сложного и требовательного проекта. По его словам, интерес к игре поддерживают рекомендации самих игроков и формирование активного сообщества. Разработчики считают, что Active Matter находится лишь в начале своего жизненного цикла, и намерены продолжать её развитие.

Команда уже работает над первым масштабным контентным обновлением. Оно добавит новые зоны для исследования, оружие, опасных монстров и уникальных боссов. Кроме того, авторы готовят визуальные улучшения, которые должны усилить атмосферу игры.

Преодоление отметки в полмиллиона копий станет важным этапом для проекта, дальнейшее развитие которого во многом зависит от поддержки сообщества и регулярного появления нового контента. Даты выхода обновления разработчики пока не назвали.