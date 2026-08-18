Авторы шутера Active Matter пообещали назвать дату релиза до конца августа 2026 года

Создатели амбициозного тактического шутера Active Matter опубликовали подробную сводку ответов на вопросы игроков, приуроченную к скорому релизу проекта в сервисе Steam и на консолях. Точную дату полноценного выхода игры авторы пообещали объявить уже ближе к концу августа 2026 года. Пользователи, которые ранее приобрели проект в официальном магазине Gaijin, гарантированно смогут получить эквивалентное цифровое издание на платформе Valve в рамках ограниченного по времени переходного окна.

Огромный пласт геймплейных изменений коснётся механики рейдов, боевой системы и взаимодействия с интерактивным окружением. Разработчики планируют добавить полноценную поддержку сразу нескольких дружественных отрядов в рамках одного Изолированного рейда, а также существенно переработать поведение монстров внутри многоэтажных зданий на основе собранных отзывов. В грядущем патче планируется улучшить механику воскрешения оперативников после взлома хранилища сознания, чтобы дать погибшим бойцам быстрый второй шанс без созерцания лишних экранов загрузки. Борьба со сторонним читерским софтом ведётся непрерывно в скрытом режиме, а за использование любых запрещённых программ нарушителей ожидает бессрочная блокировка учётной записи.

В арсенал оперативников со временем вернётся легендарное историческое оружие времён Второй мировой войны, включая знаменитые пулемёты ДП-27 и MG 42, а также карабин Kar. Механика поломок и досадных осечек оружия останется уникальной особенностью исключительно полностью ржавых стволов, так как авторы не хотят превращать чистку оружия в обязательную скучную рутину для пользователей. По мере активного развития ночных рейдов создатели планируют значительно расширить функционал инфракрасного оборудования, добавив ИК-совместимые аксессуары, фонарики и лазерные целеуказатели. На глобальной карте «Нексус» в будущем развернётся полноценный боевой режим синдикатов с привлечением управляемой тяжёлой техники, включая танки и боевые вертолёты.

В финальном блоке пообещали оперативно исправить программную ошибку, из-за которой игроки не могли одновременно использовать реалистичное приближение в прицелах и регулировать чувствительность коллиматоров. Прогрессия высокоуровневой прокачки персонажа после двадцатого уровня будет полностью перебалансирована в сторону ускорения, чтобы процесс создания новой линии времени не вызывал у геймеров лишнего раздражения.

Разработчики также выразили готовность проводить творческие конкурсы среди фанатов с возможностью добавления лучших оригинальных музыкальных треков от сообщества на внутриигровые аудиокассеты. Изучать глубокий лор аномального мира пользователи пока могут через текстовые описания контрактов и расследований непосредственно внутри самой игры.