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Active Matter 09.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.7 79 оценок

Авторы шутера Active Matter пообещали назвать дату релиза до конца августа 2026 года

Апчхий Апчхий

Создатели амбициозного тактического шутера Active Matter опубликовали подробную сводку ответов на вопросы игроков, приуроченную к скорому релизу проекта в сервисе Steam и на консолях. Точную дату полноценного выхода игры авторы пообещали объявить уже ближе к концу августа 2026 года. Пользователи, которые ранее приобрели проект в официальном магазине Gaijin, гарантированно смогут получить эквивалентное цифровое издание на платформе Valve в рамках ограниченного по времени переходного окна.

Огромный пласт геймплейных изменений коснётся механики рейдов, боевой системы и взаимодействия с интерактивным окружением. Разработчики планируют добавить полноценную поддержку сразу нескольких дружественных отрядов в рамках одного Изолированного рейда, а также существенно переработать поведение монстров внутри многоэтажных зданий на основе собранных отзывов. В грядущем патче планируется улучшить механику воскрешения оперативников после взлома хранилища сознания, чтобы дать погибшим бойцам быстрый второй шанс без созерцания лишних экранов загрузки. Борьба со сторонним читерским софтом ведётся непрерывно в скрытом режиме, а за использование любых запрещённых программ нарушителей ожидает бессрочная блокировка учётной записи.

В арсенал оперативников со временем вернётся легендарное историческое оружие времён Второй мировой войны, включая знаменитые пулемёты ДП-27 и MG 42, а также карабин Kar. Механика поломок и досадных осечек оружия останется уникальной особенностью исключительно полностью ржавых стволов, так как авторы не хотят превращать чистку оружия в обязательную скучную рутину для пользователей. По мере активного развития ночных рейдов создатели планируют значительно расширить функционал инфракрасного оборудования, добавив ИК-совместимые аксессуары, фонарики и лазерные целеуказатели. На глобальной карте «Нексус» в будущем развернётся полноценный боевой режим синдикатов с привлечением управляемой тяжёлой техники, включая танки и боевые вертолёты.

В финальном блоке пообещали оперативно исправить программную ошибку, из-за которой игроки не могли одновременно использовать реалистичное приближение в прицелах и регулировать чувствительность коллиматоров. Прогрессия высокоуровневой прокачки персонажа после двадцатого уровня будет полностью перебалансирована в сторону ускорения, чтобы процесс создания новой линии времени не вызывал у геймеров лишнего раздражения.

Разработчики также выразили готовность проводить творческие конкурсы среди фанатов с возможностью добавления лучших оригинальных музыкальных треков от сообщества на внутриигровые аудиокассеты. Изучать глубокий лор аномального мира пользователи пока могут через текстовые описания контрактов и расследований непосредственно внутри самой игры.

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