Безумные сражения с другими игроками, монстрами и самой реальностью в трейлере PvPvE-шутера Active Matter

На Future Games Show показали новый трейлер Active Matter — и сразу вслед за этим стартовала бета-версия. Этот PvPvE-шутер предлагает игрокам проверку на выносливость: здесь придется бороться не только с другими пользователями, но и с чудовищами, искаженными странной энергией, а также с самой непредсказуемой реальностью.

Игрок берёт на себя роль агента, застрявшего во временной петле. Каждый раз после смерти он возвращается в исходную точку, выбирает снаряжение — и снова бросается в нестабильные квантовые зоны. Именно там скрыта активная материя, загадочный ресурс, который и питает весь хаос. Эти зоны нарушают привычные законы: гравитация может перевернуться, потолок станет полом, а на пути появятся существа, будто вышедшие из SCP-архивов.

Задача проста и жестока: войти, собрать как можно больше активной материи и трофеев, а затем успеть выбраться, пока нестабильная зона окончательно не схлопнулась, унося всё содержимое в небытие.

За каждое успешное выживание игрок получает ресурсы для развития базы и арсенала. Причём оружие здесь — отдельная изюминка. Оно создаётся из технологий разных временных линий: от утраченных прототипов до оружия, которое в нашей истории так и не появилось.

Active Matter выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X, но уже сейчас можно заглянуть в бета-версию и почувствовать, каково это — сражаться в мире, где само пространство-время играет против тебя.