Active Matter 09.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.3 24 оценки

Хардкорный шутер про временную петлю Active Matter стал доступен в раннем доступе

butcher69 butcher69

Matter Team и Gaijin Entertainment выпустили в раннем доступе онлайн-шутер Active Matter, где игроки оказываются в мире, подчинённом законам временной петли. Чтобы присоединиться к тестированию, нужно приобрести одно из четырёх изданий стоимостью от 1499 до 5996 рублей. Самое дорогое комплектуется дополнительными копиями для друзей.

Active Matter предлагает сразу несколько форматов: PvPvE-экстракшен, кооперативные PvE-рейды на локациях в Африке и на острове Дальний, а также соревновательные PvP-сражения. Играть можно в одиночку или в составе отряда до трёх человек. В арсенале — более 60 видов оружия, ножи, дроны, коктейли Молотова и даже транспорт: квадроциклы и багги.

По сюжету игроки становятся оперативниками, которые после каждой смерти возвращаются к одной и той же точке. Им предстоит проникать в «квантово-нестабильные зоны», добывать редкий ресурс и выживать среди конкурентов, монстров и опасных аномалий вроде шаровых молний или нарушенной гравитации.

Полноценный релиз Active Matter намечен на 2026 год на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

DESOL4TE

кто купит полное издание, подгоните копию)

Кошачий комочек

могу подогнать гепатит б с если хочешь

Barred

Интересно, какое гайджины участие принимали. Только финансовое или сами что разрабатывали? Движок хоть нормальный взяли или свой коричневый с кисельными анимациями?))

Alex40001

хз асетины овроде на ue похожи тот хе dz

DarMatroskina

так это ж вроде бы обычный экстракшен шутер