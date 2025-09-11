Хардкорный шутер про временную петлю Active Matter стал доступен в раннем доступе

Matter Team и Gaijin Entertainment выпустили в раннем доступе онлайн-шутер Active Matter, где игроки оказываются в мире, подчинённом законам временной петли. Чтобы присоединиться к тестированию, нужно приобрести одно из четырёх изданий стоимостью от 1499 до 5996 рублей. Самое дорогое комплектуется дополнительными копиями для друзей.
Active Matter предлагает сразу несколько форматов: PvPvE-экстракшен, кооперативные PvE-рейды на локациях в Африке и на острове Дальний, а также соревновательные PvP-сражения. Играть можно в одиночку или в составе отряда до трёх человек. В арсенале — более 60 видов оружия, ножи, дроны, коктейли Молотова и даже транспорт: квадроциклы и багги.
По сюжету игроки становятся оперативниками, которые после каждой смерти возвращаются к одной и той же точке. Им предстоит проникать в «квантово-нестабильные зоны», добывать редкий ресурс и выживать среди конкурентов, монстров и опасных аномалий вроде шаровых молний или нарушенной гравитации.
Полноценный релиз Active Matter намечен на 2026 год на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
кто купит полное издание, подгоните копию)
могу подогнать гепатит б с если хочешь
Интересно, какое гайджины участие принимали. Только финансовое или сами что разрабатывали? Движок хоть нормальный взяли или свой коричневый с кисельными анимациями?))
хз асетины овроде на ue похожи тот хе dz
так это ж вроде бы обычный экстракшен шутер