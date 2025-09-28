ЧАТ ИГРЫ
Active Matter 09.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.5 53 оценки

Matter Team открыла бесплатный доступ к Active Matter до 29 сентября

IKarasik IKarasik

Студия Matter Team запустила временную акцию: до 29 сентября все желающие могут бесплатно попробовать их новый проект Active Matter на ПК.

Игра предлагает исследовать мультивселенную в формате PvE- и PvPvE-рейдов. Чтобы получить доступ, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте, скачать фирменный лаунчер и установить игру.

Разработчики уточняют, что весь прогресс, достигнутый в бесплатный период, будет перенесён в полную версию при покупке. Однако акция может завершиться раньше заявленной даты, поэтому тем, кто хочет опробовать новинку, лучше поспешить.

9
5
Комментарии:  5
Black Iceberg

За несколько часов до 29-го чила? Очень своевременно!

7
Рикочико

Не ну с такой жопой только на войну.

3
InkubatorKlef

с членами

1
Nodas

Новость прям свежая так и веет свежестью

1
WerGC

почти протухла

1