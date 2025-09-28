Matter Team открыла бесплатный доступ к Active Matter до 29 сентября

Студия Matter Team запустила временную акцию: до 29 сентября все желающие могут бесплатно попробовать их новый проект Active Matter на ПК.

Игра предлагает исследовать мультивселенную в формате PvE- и PvPvE-рейдов. Чтобы получить доступ, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте, скачать фирменный лаунчер и установить игру.

Разработчики уточняют, что весь прогресс, достигнутый в бесплатный период, будет перенесён в полную версию при покупке. Однако акция может завершиться раньше заявленной даты, поэтому тем, кто хочет опробовать новинку, лучше поспешить.