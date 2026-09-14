Показали точное время релиза тактического шутера Active Matter на ПК и консолях

Издательство Gaijin Network опубликовало подробную карту глобального запуска серверов многопользовательского шутера Active Matter, релиз которого состоится 15 сентября 2026 года. Игра станет доступна одновременно в цифровом магазине Steam для персональных компьютеров, а также на консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Разработчики призвали оперативников заранее сверить часы, чтобы отправиться в первые PvE-рейды одними из самых первых.

Согласно официальному графику, для жителей московского часового пояса серверная часть проекта на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S откроется в 7 часов утра 15 сентября. Пользователи персональных компьютеров на игровой платформе Steam смогут начать прохождение чуть позже в этот же день, когда доступ к серверам откроется ровно в 12 часов дня. Подобное разделение по часам запуска затронет абсолютно все ключевые регионы, включая Берлин, Лондон, Париж и Астану.

Сюжетная завязка научно-фантастического экшена перенесёт пользователей в нестабильную квантовую мультивселенную, где реалистичные перестрелки сочетаются с пространственными аномалиями и монстрами. Игрокам предстоит примерить на себя роль застрявшего во временной петле оперативника, который должен собирать ценное вещество под названием активная материя. Успешная эвакуация из опасных зон позволит улучшать базу, создавать продвинутое снаряжение и пополнять оружейный арсенал.