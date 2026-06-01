Разработчики эвакуационного шутера Active Matter представили трейлер с хитом "На заре"

Издательство Gaijin Network и студия Matter Team опубликовали новый геймплейный трейлер паранормального шутера Active Matter. Действие ролика сопровождается легендарной песней «На заре» советской рок-группы «Альянс», что создаёт необычную атмосферу для демонстрации игрового процесса.

В трейлере показаны различные локации раздробленной мультивселенной, где оперативники исследуют заброшенные здания и сражаются со сверхъестественными существами. Благодаря аномалиям, меняющим физику, персонажи могут бегать по стенам и использовать нестандартные тактики в бою.

Ранний доступ игры стартовал в сентябре 2025 года эксклюзивно в магазине Gaijin. Проект доступен в нескольких изданиях по цене от 1499 до 5996 рублей, что позволяет выбрать подходящий вариант для разных категорий игроков.

Разработчики также напомнили, что в будущем Active Matter выйдет в Steam и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Поклонникам жанра остаётся добавить игру в список желаемого и дождаться расширения платформы для удобного доступа к проекту.