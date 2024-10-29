Создатели War Thunder представили хардкорный шутер Active Matter, действие которого происходит в мультивселенной

Gaijin Entertainment, известная по играм War Thunder и Enlisted, анонсировала новый хардкорный шутер Active Matter, который перенесёт игроков в мультивселенную. Разработкой занимается Matter Team, а вдохновением для проекта послужила концепция SCP.
Active Matter предлагает динамичный геймплей, напоминающий Escape from Tarkov: игроки собирают ценный лут, сражаясь с другими игроками и NPC, после чего им нужно эвакуироваться. В игре будет уделено внимание реалистичной стрельбе, что добавит хардкорности.
В отличие от предыдущих проектов Gaijin, Active Matter будет платной. Игра выйдет в 2025 году на PS5, Xbox Series S|X и ПК. До конца года состоится закрытое тестирование.
Выглядит интересно, но прям видно, что как в Enlisted модельки реагируют на все, немного похоже на болванчиков из TABG
Тебе реально интересны проекты от создателей донатной помойки с танками?
Мне всё интересно. Но какой проект получится в итоге - уже другой вопрос
Arena Breaout плохо влияет на игровую индустрию
Нет смысла в подобных платных проектах, когда есть EFT
ну ждаккер ну феар ну мгла х/ф и че?
Донатная помойка со вкусом китайского члена? Спасибо, не надо.
не спасибо мне Enlisted(а) хватило и прем отряды за оверпрайс