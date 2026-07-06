В Active Matter появится легендарная машина ГАИ - с рабочими мигалками и сиреной

Разработчики Active Matter представили один из автомобилей, который войдёт в ближайшее обновление игры. Им станет классическая машина ГАИ — узнаваемый символ постсоветских дорог, получивший не только характерный внешний вид, но и полностью рабочие проблесковые маячки с сиреной.

По словам авторов, автомобиль можно будет использовать по прямому назначению, что добавит ещё больше атмосферы игровому процессу. Любители нарушать правила смогут столкнуться с полноценным патрулем, оснащённым всем необходимым.

Разработчики также отметили, что машина ГАИ — лишь одна из нескольких новинок, запланированных для следующего обновления. Остальные автомобили команда обещает показать позднее.