В Steam и на консолях состоялся релиз тактического шутера Active Matter от издателя Gaijin

Студия Matter Team и компания Gaijin Network Ltd выпустили тактический экстракшен-шутер Active Matter на PC в цифровом магазине Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игроки, которые ранее приобретали раннюю версию проекта на площадке Gaijin Store, получили возможность бесплатно забрать копию для сервиса Valve вплоть до 23 ноября с полным сохранением накопленного прогресса. Стандартное издание шутера в российском регионе оценили в 1499 рублей, тогда как набор Advanced Edition обойдется в 2498 рублей, а за версию Deluxe Edition просят 4929 рублей.

Первые часы после релиза в Steam ознаменовались смешанными отзывами аудитории, где доля положительных оценок закрепилась на уровне 67% из 146 пользовательских обзоров, а пиковый онлайн едва перешагнул отметку в 2728 игроков. Главным яблоком раздора среди покупателей стал отказ создателей от принудительного глобального сброса прогресса. Шутер тестировался во внешнем лаунчере на протяжении целого года, поэтому новички с базовыми наборами снаряжения сразу начали попадать в рейды против ветеранов с полностью прокачанными перками, титановой броней и топовыми снайперскими комплексами калибра M110.

Особое раздражение части игроков вызвала навязчивая монетизация и оформление интерфейса эвакуации. По окончании вылазки игра наглядно демонстрирует заблокированные ячейки с ценными трофеями, получить доступ к которым можно только после доплаты за премиальные издания. Местная сезонная прогрессия под названием Циклы Гармонизации также вызвала споры, ведь она предлагает оперативникам либо добровольно обнулять персонажа ради наград, либо отдавать за сохранение бонусов особую валюту Прайм. Ситуацию обострили и предрелизные балансные правки, взвинтившие стоимость крафта экипировки в 3-10 раз и урезавшие награды за выполнение регулярных контрактов.

На фоне скандалов поклонники хардкора выделяют ключевые преимущества новинки перед главным конкурентом в лице Escape from Tarkov. Издатель не стал требовать повторной оплаты за переход в Steam, а также включил в базовую версию бесплатный отдельный PvE-режим без вмешательства враждебных игроков. Такой формат рейдов дает возможность новичкам спокойно фармить ресурсы, изучать планировку локаций и выполнять стартовые цепочки расследований, не опасаясь снайперов на крышах и засад на выходах.

Сеттинг проекта делает упор на атмосферу аномального хоррора по мотивам вселенной SCP в декорациях заброшенных советских лабораторий и закрытых научных комплексов. Бойцам приходится сталкиваться с пространственными искажениями, бегать по стенам в зонах с нарушенной гравитацией и выживать среди опасных мутантов вроде цветочников и аномальных статуй. Техническая составляющая опирается на движок Dagor Engine, демонстрируя стабильную кадровую частоту даже на видеокартах уровня GeForce GTX 1050 Ti, хотя встроенный античит BattlEye на уровне ядра системы в случае удаления игры требует ручной деинсталляции.

Звуковая дорожка включает свыше 100 треков с участием композитора Акиры Ямаоки и бывшего гитариста группы Amatory Алекса Павлова. В то же время озвучка бортового ИИ Мисс Секунда выполнена машинным синтезатором речи, что авторы с иронией объяснили нежеланием заниматься культурной апроприацией при выборе человеческого голоса для искусственного интеллекта. По официальному заявлению представителей студии Matter Team, релизная версия станет лишь стартом масштабной поддержки проекта, а подробный план контентных обновлений с новыми локациями и монстрами будет представлен в течение 2 недель.