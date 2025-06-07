Брутальный мордобой в новом трейлере Acts of Blood, показанном на Summer Game Fest 2025

Во время трансляции Summer Game Fest 2025 состоялся показ нового трейлера Acts of Blood — жестокого боевика от третьего лица, действия которого разворачиваются в индонезийском городе Бандунг. Главный герой, студент-юрист по имени Хендра, теряет семью в результате нападения, связанного с деловыми разборками отца. Не найдя справедливости в коррумпированной судебной системе, он решает взять правосудие в свои руки.

Новый трейлер демонстрирует насыщенные рукопашные бои, кровавые добивания, оружие ближнего и дальнего боя, а также интерактивные элементы окружения — от разлетающейся мебели до использования подручных предметов в бою. Каждая схватка выглядит как часть ожесточённой войны за справедливость, где закон и насилие сплетаются в одно. Визуальный стиль делает упор на реализм и телесную жестокость, что особенно подчеркивается зрелищными добиваниями и реакциями врагов на удары.

Игра также предлагает элементы традиционного паркура, позволяющего герою стремительно перемещаться по уровням, забираться на конструкции и устраивать внезапные атаки. Присутствует и система кастомизации — одежду главного героя можно менять в квартире, подбирая стиль под миссии и собственное настроение.

Acts of Blood выйдет на ПК, однако уже сейчас демоверсия доступна в Steam для всех желающих опробовать игру до релиза. Полноценный релиз ожидается позже — дата выхода будет объявлена дополнительно.