Издатель Big Fan Games и студия Eksil Team объявили о переносе Acts of Blood — жестокого beat 'em up-экшена, который часто сравнивают с фильмами о Джоне Уике. Игра должна была выйти 4 декабря 2026 года на ПК, однако теперь разработчикам потребуется дополнительное время: релиз в Steam и Microsoft Store ожидается весной 2027-го.

Консольные версии для PlayStation 5 и Xbox Series также запланированы на 2027 год, но более конкретные сроки пока не называются. В обращении к аудитории Eksil Team объяснила решение результатами анализа отзывов игроков, участников плейтестов и собственной команды. Разработчики обнаружили ряд недочётов, которые хотят устранить до выхода, поэтому решили не торопиться с релизом.

Acts of Blood представляет собой динамичный экшен от третьего лица с упором на рукопашные схватки. Игрокам предстоит освоить боевые искусства, комбинировать удары и пробиваться через многочисленных противников, используя всё более разнообразный арсенал приёмов.

События разворачиваются на улицах вымышленного индонезийского города Бандапа, где процветают преступность и коррупция. Главный герой по имени Хендра теряет семью из-за влиятельной преступной группировки и отправляется мстить её участникам. На пути к виновникам трагедии ему предстоит столкнуться с целыми отрядами врагов и опасными боссами.

По мере прохождения Хендра будет изучать новые приёмы и совершенствовать боевые навыки, постепенно превращаясь в более опасного бойца. Разработчики делают ставку на зрелищные и жестокие рукопашные столкновения, в которых важны не только скорость реакции, но и умение выстраивать комбинации атак.

Дополнительное время должно помочь Eksil Team довести игру до желаемого состояния. Пока Acts of Blood можно добавить в список желаемого Steam, где уже доступна страница проекта.