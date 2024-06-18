Все студенты в Индонезии такие? Представлен Acts of Blood - beat 'em up в духе Sifu

Acts of Blood - это новый beat 'em up экшен от индонезийской студии Fajrul FN, который черпает вдохновение в фильмах серии "Рейд" и Sifu. В игре вы будете играть за студента-юриста Хендру, который жаждет мести за убийство своей семьи от рук конкурирующей бизнес-группы его отца.

Геймплей Acts of Blood построен вокруг рукопашного боя, но игроки также смогут использовать различные виды оружия, такие как молотки, мачете и винтовки. Боевая система динамичная и жестокая, с акцентом на реалистичные удары и разрушение окружения.

Помимо драк, Acts of Blood также содержит элементы паркура, позволяя Хендре бегать, прыгать и взбираться на различные объекты, чтобы получить тактическое преимущество в бою.

Визуальное оформление игры выполнено на базе Unreal Engine. Acts of Blood находится в активной разработке для PC.