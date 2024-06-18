Все студенты в Индонезии такие? Представлен Acts of Blood - beat 'em up в духе Sifu

Acts of Blood - это новый beat 'em up экшен от индонезийской студии Fajrul FN, который черпает вдохновение в фильмах серии "Рейд" и Sifu. В игре вы будете играть за студента-юриста Хендру, который жаждет мести за убийство своей семьи от рук конкурирующей бизнес-группы его отца.
Геймплей Acts of Blood построен вокруг рукопашного боя, но игроки также смогут использовать различные виды оружия, такие как молотки, мачете и винтовки. Боевая система динамичная и жестокая, с акцентом на реалистичные удары и разрушение окружения.
Помимо драк, Acts of Blood также содержит элементы паркура, позволяя Хендре бегать, прыгать и взбираться на различные объекты, чтобы получить тактическое преимущество в бою.
Визуальное оформление игры выполнено на базе Unreal Engine. Acts of Blood находится в активной разработке для PC.
Слишком рано показали, выглядит ужасно
Я бы сказал, что это выглядит плохо но битемапов выходит так мало
Только у SEGA и выходит Yakuza , Street of Rage и Shenmue ))) Остальное сильно дешевое и нишевое !
Анимация чутка рваная и добивания пока не очень... Но в целом -буду ждать.
Нужно чтобы подобными играми -занимались крупные компании с бюджетом, для упора на качественные анимации и т.д. [Думаю для таких игр прям уж много ума не надо -и трудно испортить если серьёзно этим заняться] -и тогда была бы вообще игруля моей мечты.
Бак Онг
Побольше бы таких игр
Надо слить кисель, может, тогда будет ничего))
А почему во всех мордобойных играх или в сценах, когда герой метелится с выбранным врагом - остальные противники бездействуют и выжидают? Нападают лишь когда герой 'освободился', и в основном снова по одному. Остальные топчутся-рычат и снова ждут...Не бывает таких драк в природе. Ну понятно что если напустить толпу / как в реале/ то игре сразу конец, но всё равно смотрится всё это ни ахти. Как пальба по тарелочкам в тире ; одна, две, три....
сложно будет реализовать, нужны мокапы, что бы драку с толпой показать нормально, толкание, раскидывание, постоянно бегать искать более узкие пространства и тд, такое играть будет куда интересней
не хватает возможнсти раз*еб*шивать людей об окружение - стол, стену и тд. Референсы на рейды если вспомнить, там об окружение очень брутально ломались люди.
Про физику и анимацию разрабы хоть что-то слышали ?
для индюшатины, выглядит отлично, для целой студии ужасно
Индонезийский Urban Reign?
Даже там броски выглядели качественнее чем здесь, а ведь между играми почти 20 лет разницы
Ну там то профи работали, а тут походу 1-2 человека.
Вопрос на зацепку: будет ли игра баганутая также, как в своё время Sifu на старте?