В этом году на ПК выйдет интригующий хоррор с геймплеем в стиле культовой Deus Ex и Prey ©

Независимая команда разработчиков из студии Glass Knuckle Games в этом году собирается порадовать фанатов жанра Immersive sim. Если вы предпочитаете глубокий и разнообразные геймплей культовой Deus Ex и Prey, вас должен заинтересовать хоррор под названием Ad Infernum, где обещают широкий возможности для выживания.

Сюжет Ad Infernum развернется за заброшенной заправке прямо посреди пустыни. Главный герой окажется втянут в таинственные ритуалы культистов, которые призвали в мир смертоносных демонов. Чтобы остановить их, игрокам придется самим погрузнуть в мир темных оккультных искусств.

Разработчики Ad Infernum обещают полную свободу действия во время прохождения игры. Как в Deus Ex и Prey, игроки могут отправиться куда угодно, взобраться на что угодно и взаимодействовать практическим с любым объектом самыми разными способами. Вместо того, чтобы быть привязанным к линейному сюжету, игроки могут полностью исследовать мир по своему желанию.

Релиз Ad Infernum запланирован на 2023 год для ПК в цифровом магазине Steam и itch.io.