В этом году на ПК выйдет интригующий хоррор с геймплеем в стиле культовой Deus Ex и Prey

Независимая команда разработчиков из студии Glass Knuckle Games в этом году собирается порадовать фанатов жанра Immersive sim. Если вы предпочитаете глубокий и разнообразные геймплей культовой Deus Ex и Prey, вас должен заинтересовать хоррор под названием Ad Infernum, где обещают широкий возможности для выживания.
Сюжет Ad Infernum развернется за заброшенной заправке прямо посреди пустыни. Главный герой окажется втянут в таинственные ритуалы культистов, которые призвали в мир смертоносных демонов. Чтобы остановить их, игрокам придется самим погрузнуть в мир темных оккультных искусств.
Разработчики Ad Infernum обещают полную свободу действия во время прохождения игры. Как в Deus Ex и Prey, игроки могут отправиться куда угодно, взобраться на что угодно и взаимодействовать практическим с любым объектом самыми разными способами. Вместо того, чтобы быть привязанным к линейному сюжету, игроки могут полностью исследовать мир по своему желанию.
Релиз Ad Infernum запланирован на 2023 год для ПК в цифровом магазине Steam и itch.io.
блин. надо уточнять на какой именно Prey. они же похожи только названием...
По контексту понятно
ммм... нет. я вот сперва на первый подумал, а потом про второй вспомнил.