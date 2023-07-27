Хоррор Ad Infinitum в сеттинге Первой мировой войны получил новый трейлер

Грань между кошмаром и реальностью становится все более размытой. В игре Ad Infinitum вы играете за молодого немецкого солдата, которого преследуют ужасы Первой мировой войны. Оказавшись в ловушке между двумя реальностями, вы блуждаете по огромному особняку и окопам Первой мировой войны, где вам предстоит сражаться с ужасными существами, преследующими вас.
В честь начала предварительной продажи Ad Infinitum компания NACON и студия Hekate предлагают еще один шанс погрузиться в гнетущую атмосферу игры с помощью этого геймплейного трейлера.
Не раскрывая тревожную историю молодого немецкого солдата, навсегда оставшегося в памяти ужасов Первой мировой войны, новый трейлер позволяет игрокам познакомиться с некоторыми видами окружения, особенностями геймплея и монстрами, с которыми им придется столкнуться, когда игра выйдет 14 сентября на PlayStation 5®, Xbox Series X|S и ПК.
Что-то в Necrovision захотелось поиграть.. Да и на ремастер, а лучше ремейк она напрашивается
опять симулятор ходьбы?((((((
Всем рекомендую посмотреть мульт-сериал "Зелёные обрубки". Там тоже солдат вернулся с Первой Мировой Войны с ПТСР и ему видится всякая хрень. Атмосферный ужастик. https://www.kinopoisk.ru/series/924306/
спасибо. заценю