Хоррор Ad Infinitum в сеттинге Первой мировой войны получил новый трейлер ©

Грань между кошмаром и реальностью становится все более размытой. В игре Ad Infinitum вы играете за молодого немецкого солдата, которого преследуют ужасы Первой мировой войны. Оказавшись в ловушке между двумя реальностями, вы блуждаете по огромному особняку и окопам Первой мировой войны, где вам предстоит сражаться с ужасными существами, преследующими вас.

В честь начала предварительной продажи Ad Infinitum компания NACON и студия Hekate предлагают еще один шанс погрузиться в гнетущую атмосферу игры с помощью этого геймплейного трейлера.

Не раскрывая тревожную историю молодого немецкого солдата, навсегда оставшегося в памяти ужасов Первой мировой войны, новый трейлер позволяет игрокам познакомиться с некоторыми видами окружения, особенностями геймплея и монстрами, с которыми им придется столкнуться, когда игра выйдет 14 сентября на PlayStation 5®, Xbox Series X|S и ПК.