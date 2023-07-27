на главную
об игре
Ad Infinitum сентябрь 2023 г.
6.1 18 оценок

Хоррор Ad Infinitum в сеттинге Первой мировой войны получил новый трейлер

©
butcher69
Новости

Грань между кошмаром и реальностью становится все более размытой. В игре Ad Infinitum вы играете за молодого немецкого солдата, которого преследуют ужасы Первой мировой войны. Оказавшись в ловушке между двумя реальностями, вы блуждаете по огромному особняку и окопам Первой мировой войны, где вам предстоит сражаться с ужасными существами, преследующими вас.

В честь начала предварительной продажи Ad Infinitum компания NACON и студия Hekate предлагают еще один шанс погрузиться в гнетущую атмосферу игры с помощью этого геймплейного трейлера.

Не раскрывая тревожную историю молодого немецкого солдата, навсегда оставшегося в памяти ужасов Первой мировой войны, новый трейлер позволяет игрокам познакомиться с некоторыми видами окружения, особенностями геймплея и монстрами, с которыми им придется столкнуться, когда игра выйдет 14 сентября на PlayStation 5®, Xbox Series X|S и ПК.

4
5
Ad Infinitum
сентябрь 2023 г.
Комментарии: 5
Ваш комментарий
CallXO3

Что-то в Necrovision захотелось поиграть.. Да и на ремастер, а лучше ремейк она напрашивается

0
KPAHbl4

опять симулятор ходьбы?((((((

0
Andrey Nikiforov

Всем рекомендую посмотреть мульт-сериал "Зелёные обрубки". Там тоже солдат вернулся с Первой Мировой Войны с ПТСР и ему видится всякая хрень. Атмосферный ужастик. https://www.kinopoisk.ru/series/924306/

0
SteveAustin

спасибо. заценю

0
Rаyden
вы играете за молодого немецкого солдата
0