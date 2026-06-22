Разработчик экшена Ad Metallum показал продвинутую систему процедурных разрушений на движке Unreal Engine 5

Независимый разработчик под ником RealMentalDrink представил масштабное обновление своей системы процедурного разрушения на базе Unreal Engine 5. Технология используется в его экспериментальном проекте Ad Metallum, страница которого уже появилась в цифровом магазине Steam.

Создатель системы добавил множество новых функций со времени первой демонстрации технологии. Среди основных нововведений выделяются деформация металлических конструкций в реальном времени и разрушение объектов с учетом физической нагрузки на структуру. Автор полностью переписал систему нарезки статических мешей и реализовал полную синхронизацию физики в мультиплеере. Это позволяет использовать технологию в многопользовательских матчах без рассинхронизации между игроками. Дополнительно была добавлена поддержка ботов и улучшена работа систем поведения роя.

Вся технологическая база функционирует на основе шаблона Lyra и системы игровых способностей GAS. Разработчик отказался от стандартных инструментов Geometry Collections в Unreal Engine 5, сделав выбор в пользу собственного конвейера дробления на базе математической библиотеки Voro++. Разрушаемые объекты также полностью поддерживают систему виртуализированной геометрии Nanite. Для построения рабочих процессов автор активно использует редактор Blender со скриптами на языке Python, что значительно упрощает генерацию трехмерных моделей.

По словам автора, при создании проекта он во многом ориентировался на серию игр Red Faction, которая еще 20 лет назад показала высокий стандарт разрушаемости игрового окружения. При этом представленная технология демонстрирует хорошую оптимизацию. Система выдает стабильные 60 кадров в секунду на среднем рабочем компьютере возрастом 5 лет с процессором Ryzen 7 и видеокартой RTX 3080. На более современном оборудовании, например с видеокартой RTX 5060, частота кадров достигает 120. Проект также адаптирован для стабильной работы на портативной консоли Steam Deck.

Разработчик планирует представить подробный технический разбор технологии на конференции NZGDC, которая пройдет с 30 сентября по 3 октября 2026 года в Окленде. В дальнейшем автор рассчитывает выпустить готовую систему в качестве плагина на площадке Fab, чтобы другие создатели игр могли использовать ее в своих проектах. Однако публикация плагина запланирована только после полноценного релиза самого экшена Ad Metallum, так как сейчас все ресурсы разработчика направлены на завершение производства игры.