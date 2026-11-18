В рамках DevGamm Awards 2026 разработчики представили новый геймплейный трейлер Adapt — необычной песочницы с элементами выживания, в которой игрокам предстоит управлять эволюцией собственного вида и приспосабливаться к постоянно меняющемуся миру.

В Adapt выживание зависит не только от поиска пищи и защиты от опасностей, но и от способности адаптироваться к окружающей среде. Игрокам придётся конкурировать с другими существами за ресурсы и территории, постепенно находя собственную экологическую нишу.

Ключевой особенностью игры станет система эволюции. Принимая решения о развитии своего вида, игроки смогут определять его дальнейшую судьбу и выбирать способы приспособления к новым условиям. При этом окружающий мир продолжит меняться, заставляя пересматривать прежние стратегии выживания.

Свежий трейлер демонстрирует игровой процесс, взаимодействие с необычными существами и некоторые возможности эволюционного развития. Главная задача заключается не просто в том, чтобы сохранить свой вид, а в том, чтобы продержаться как можно дольше.

Adapt разрабатывается для PC и появится в Steam.