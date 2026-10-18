Adopt Me Please: милый приют для животных скрывает монстров - хоррор выйдет в 2027 году

На первый взгляд, Adopt Me Please выглядит как уютный симулятор приюта для бездомных животных. Однако за милыми мордочками здесь могут скрываться опасные существа, способные превратить заботу о питомцах в борьбу за выживание. Студия Joyever Studio готовит необычный хоррор для ПК и Nintendo Switch, а новый анонсирующий ролик знакомит игроков с тревожной атмосферой проекта.

Главный герой устраивается смотрителем в приют Softlight Shelter. Днём ему предстоит кормить животных, изучать их документы, проверять заявки на усыновление и подбирать питомцам новых хозяев. Но среди обычных кошек и собак прячутся мимики — существа, которые идеально копируют внешний вид безобидных животных.

С наступлением ночи ситуация становится опаснее. Игроку придётся следить за поведением новых обитателей приюта и решать, кому можно доверять. Ошибка может привести к серьёзным последствиям, поэтому важно отличать настоящих питомцев от самозванцев, не отправляя невиновных животных на уничтожение.

Решения также повлияют на развитие истории и концовки. Adopt Me Please планируется выпустить в 2027 году, однако на странице игры в Steam точная дата пока не указана. Сейчас там доступен плейтест для ПК, позволяющий опробовать основные механики до полноценного релиза.