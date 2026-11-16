Adorable Adventures получила новый трейлер к выходу на Nintendo Switch 2

Wild Sheep Studio и издательство PQube представили новый Launch Trailer приключения Adorable Adventures. Ролик приурочен к выходу игры на Nintendo Switch 2, который состоялся 12 ноября 2026 года. В нём показали главного героя Бориса, его семью и живописные природные локации.

По сюжету маленький кабанёнок Борис оказывается разлучён с родными после лесного пожара. Ему предстоит найти пропавших братьев и сестёр, научиться пользоваться обонянием и исследовать окружающий мир. Игроки смогут идти по следам запахов, искать секреты, решать небольшие головоломки и знакомиться с местной флорой и фауной.

В трейлере также показали разнообразные природные ландшафты — лесные тропы, пещеры, луга и каменистые возвышенности. Особое внимание уделено механике поиска по запаху, которая помогает Борису ориентироваться и находить членов семьи.

Напомним, Adorable Adventures первоначально вышла 30 апреля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch 2 получила обновление Family Fun с дополнительными взаимодействиями с животными и новой мини-игрой в прятки.