На Future Games Show был представлен новый трейлер очаровательной игры о маленьком кабанчике Adorable Adventures

Приключенческая игра о маленьком кабанчике с выдающимся обонянием — Adorable Adventures — покорила зрителей новым геймплейным трейлером, который показали во время Future Games Show Spring Showcase.

Главной механикой игры является использование обоняния. Борису предстоит научиться идти по следу, чтобы находить родных, раскрывать тайны леса и пополнять свой гербарий новыми запахами. Игрокам предстоит исследовать разнообразные локации, от лесных лугов и скалистых возвышенностей до темных пещер. Геймплей предлагает неторопливое изучение мира,

взаимодействие с дикой природой и решение небольших задач. Повествование ведется от лица лесника, который мягко направляет игрока.

Игрокам предстоит помочь Борису воссоединить свою семью, когда игра выйдет на ПК, PlayStation и Xbox 30 апреля 2026 года.

В Steam на данный момент доступно демо версия игры.