Состоялся релиз Adorable Adventures - очаровательного приключения про кабанчика

Состоялся релиз Adorable Adventures — приключенческой игры от студии Wild Sheep Studio и издателя PQube. Проект вышел на PC, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Игра представляет собой атмосферное приключение от третьего лица, в котором игрок берёт под управление маленького кабанчика по имени Борис. По сюжету герой отправляется на поиски своей семьи, исчезнувшей после разрушительного лесного пожара.

Геймплей строится вокруг исследования окружающего мира и использования обоняния персонажа. С помощью запахов игрок может находить следы, ориентироваться в локациях и открывать скрытые элементы окружения. Разработчики делают упор на неспешный темп прохождения, исследование и взаимодействие с природой.

Игрокам предстоит путешествовать по разнообразным биомам — от густых лесов и лугов до пещер и горных районов. Помимо основной истории, в игре предусмотрены дополнительные активности, направленные на изучение мира и раскрытие его деталей.

Adorable Adventures пополняет сегмент так называемых «уютных» приключений, предлагая спокойный игровой процесс и эмоциональную историю о поиске семьи и выживании в дикой природе.