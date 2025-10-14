Вышла демоверсия Adorable Adventures - приключения про маленького кабанчика

В рамках фестиваля Играм быть в Steam стала доступна демоверсия приключенческой игры Adorable Adventures. Проект разрабатывает инди-коллектив Wild Sheep Studio. В этой исследовательской игре пользователи возьмут на себя роль маленького кабанчика по имени Борис, который оказался разлучен с семьей из-за лесного пожара.

Главной механикой игры является использование обоняния. Борису предстоит научиться идти по следу, чтобы находить родных, раскрывать тайны леса и пополнять свой гербарий новыми запахами. Игрокам предстоит исследовать разнообразные локации, от лесных лугов и скалистых возвышенностей до темных пещер. Геймплей предлагает неторопливое изучение мира, взаимодействие с дикой природой и решение небольших задач. Повествование ведется от лица лесника, который мягко направляет игрока.

В представленной демоверсии можно познакомиться с жизнью Бориса до пожара, изучить высокогорную местность вместе с его братом и освоить базовые механики, связанные с системой запахов. Разработчики отмечают, что активно собирают отзывы игроков для улучшения проекта.

Полная версия Adorable Adventures пока не имеет точной даты выхода. Стоит отметить, что на данный момент игра не поддерживает русский язык.