Игра по сбору существ Adore покидает ранний доступ 3 августа ©

Игра по сбору существ Adore выйдет из раннего доступа и будет выпущена для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam 3 августа, объявили издатель QUByte Interactive и разработчик Cadabra Games.

Adore впервые была выпущена в раннем доступе для ПК в Steam 18 февраля 2020 года.

Adore — это игра по сбору существ, в которой главный герой, Лука, может призывать существ и управлять ими, чтобы они сражались на его стороне простым и новаторским способом.

В Adore вы можете настроить свой стиль игры в соответствии с пойманными вами существами. Каждый из них имеет очень разные характеристики и способности. Кроме того, есть система синергии, черты и специальные способности, которые позволяют использовать еще более разнообразные стили игры и мощные комбо.