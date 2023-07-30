Игра про приручение монстров с боями в реальном времени Adore вышла на ПК и консолях

Фэнтезийная игра, в которой вы погрузитесь в необычный и опасный мир. Вы играете за Луху, единственного выжившего из своей деревни, которая была разрушена монстрами. Теперь вам предстоит отправиться в опасное приключение, чтобы спасти божество, которое охраняет эти земли, и предотвратить гибель других деревень.

Вы не одиноки в своём путешествии. С помощью посоха вы можете призывать разных существ, которые будут сражаться на вашей стороне. Но будьте осторожны: эти существа связаны с вашей жизнью, и если они пострадают или погибнут, то вы тоже потеряете силы.

В игре вы можете найти и приручить множество разнообразных существ, каждое из которых имеет свои уникальные способности и характеристики. Некоторые существа могут атаковать врагов в ближнем бою, другие могут использовать магию или поддерживать вас разными способами. Вы должны умело сочетать их возможности, чтобы противостоять различным опасностям и противникам.