Игра про приручение монстров с боями в реальном времени Adore вышла на ПК и консолях

Бразильский издатель QUByte Interactive в партнерстве со студией Cadabra Games из Мату-Гросу-ду-Сул выпустили игру Adore для ПК в Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch. Игра, доступная в раннем доступе в Steam с 2020 года, привлекла внимание публики своим дизайном существ, персонажами и особенно артом.
Действие Adore происходит во вселенной Гатердрика и рассказывает историю Луки, мальчика, способного призывать существ и управлять ими, чтобы они сражались вместе с ним. Игроки могут настроить свой стиль игры в зависимости от пойманных ими существ, каждое из которых имеет разные характеристики и способности. Кроме того, есть система синергии, черты и специальные способности, которые позволяют использовать еще более разнообразные стили игры и мощные комбинации!
Во время путешествия Луки, чтобы возродить Дракнара, он открывает не только множество тайн огромного и загадочного мира Гатердрика, но и заговор, убивший Дракнара.
Дракнар, бог существ, мертв, и проклятие распространяется, захватывая контроль над всеми его созданиями, населяющими Гатердрик. Но последняя искра — это пламя, ощущаемое в Лукхе, ученике прихожан и последней надежде Дракнара.
Испытайте все свои знания. Знать, когда вызывать каждое существо, иметь хорошее расположение, когда призывать их обратно, какой артефакт или руну использовать, как подготовить себя и своих существ к экспедициям и тренировать своих существ. Все это только поверхность истинного обожателя!