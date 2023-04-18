Nintendo выпустила новый трейлер к предстоящей пошаговой стратегической игре Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ©

Nintendo выпустила новый трейлер к предстоящей пошаговой стратегической игре Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Трейлер, являющийся частью маркетингового хода игры в преддверии ее выхода 21 апреля, посвящен демонстрации командиров, которых можно использовать, играя за фракцию Orange Star.

В трейлере показаны плюсы и минусы различных командиров Orange Star. Первый из них, например, Энди, является хорошо подготовленным командиром, у которого нет никаких недостатков. С другой стороны, Энди также не обладает какой-либо очевидной силой, которая отличала бы его от других командиров. Энди также может использовать свою способность Hyper Repair CO Power, исцеляющую всех юнитов на 2 HP.

В отличие от него, Макс имеет доступ к мощным боевым единицам, которые сосредоточены на прямом бою. Слабость Макса заключается в его боевых единицах непрямого боя, которые намного слабее. У Макса есть способность Max Force CO Power, которая еще больше повышает огневую мощь юнитов прямого боя.

Третий командир Оранжевой звезды, Сами, имеет доступ к транспортным подразделениям, которые могут передвигаться дальше, а также к пехотным подразделениям, которые могут захватывать объекты быстрее, чем другие командиры. С другой стороны, ее непехотные подразделения прямого боя имеют меньшую огневую мощь. У Сами есть способность "Двойное время командира", которая дает ее пехотным и мехподразделениям бонус к передвижению.

Выход Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp запланирован на 21 апреля эксклюзивно для Nintendo Switch.