Обзорный трейлер пошаговой стратегии Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ©

Издательство Nintendo и разработчик WayForward выпустили шестиминутный обзорный трейлер пошаговой стратегической игры Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Управляйте армией в стратегических пошаговых боях в качестве тактического советника армии Оранжевой звезды. Ваши знания и опыт понадобятся, когда вы будете перемещать наземные, воздушные и морские подразделения по полю боя. Уничтожайте вражеские отряды и захватывайте города и базы, чтобы обеспечить победу и сохранить мир. Следите за изменчивой местностью и погодой, управляя различными подразделениями на нескольких картах. В этом ремейке представлены две кампании, охватывающие события игр Advance Wars и Advance Wars 2: Black Hole Rising!