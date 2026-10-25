Создатель тактической RPG Aegis Force раскритиковал классические JRPG за скучный гринд и слепое закликивание кнопок

Основатель студии Deseret Games Studio и исполнительный продюсер тактической ролевой игры Aegis Force The Scorian War Кристиан Смит жестко высказался о традиционных японских ролевых играх. В недавней беседе разработчик подробно объяснил, почему сознательно отказался от механик классических JRPG в пользу тактического формата. По словам автора, устаревшие стандарты жанра со случайными битвами превращают игровой процесс в бессмысленную рутину.

Смит вспомнил юношеские годы, когда проходил Final Fantasy 6, выходившую на консоли Super Nintendo под номером 3. Путешествия по глобальной карте и подземельям регулярно омрачались навязчивыми стычками через каждые несколько шагов. Сражения с рядовыми монстрами не требовали тактических решений и сводились к монотонному нажатию одной клавиши.

Ты просто продолжаешь спамить кнопку подтверждения атаки, чтобы снести врагов. Я даже не смотрел на экран, листая руководство Nintendo Power в ожидании победной фанфары. Только когда звучала музыка окончания боя, становилось понятно, что можно снова обратить внимание на игру.

- Кристиан Смит, исполнительный продюсер Deseret Games Studio

Подобный геймдизайн наказывает игроков за любопытство и напрочь убивает интерес к исследованию локаций. В качестве примера Смит описал ситуацию с зачисткой пещеры, когда в отдаленном углу виден сундук с сокровищами. Вместо предвкушения ценной находки возникает раздражение, ведь дорога туда и обратно гарантированно заставит потратить время на 2 или 4 случайные битвы ради слабой экипировки, которая в итоге оказывается бесполезной.

В качестве альтернативы создатели проекта вдохновлялись структурой тактических ролевых игр в духе Shining Force 2, Final Fantasy Tactics и Baldur's Gate 3. В таких играх сражения разворачиваются прямо в зоне исследования, будь то городская площадь или лесная чаща. Пространство, позиционирование бойцов и дальность перемещения делают каждую схватку осмысленным событием, где каждое решение имеет осязаемый вес.

Над Aegis Force: The Scorian War работает небольшая независимая команда, объединяющая двухмерные спрайты с трехмерным окружением на движке Unity. В настоящее время в цифровом магазине Steam доступна бесплатная демонстрационная версия проекта.