Тактическая ролевая игра Aegis Force: The Scorian War вышла в раннем доступе Steam

Студии Zenahive и Ellipsii выпустили в раннем доступе Steam тактическую ролевую игру Aegis Force: The Scorian War. Проект вдохновлен классическими представителями жанра вроде Final Fantasy Tactics, Shining Force и Fire Emblem, предлагая сочетание пошаговых сражений на тактической сетке и исследования локаций в визуальном стиле 2.5D с пиксельной графикой времен 16 и 32 бит.

Сюжетная кампания рассказывает о затянувшемся на 100 лет конфликте между 2 государствами континента Иануа, одно из которых опирается на магию, а другое развивает передовые технологии. В центре истории находится группа из 3 друзей детства: Каллон Рот, Орвус Магнарик и Ведетта Кэрн, поступивших на службу в армию Генуи. Игрокам предстоит раскрыть истинные причины начала вековой войны, параллельно вербуя в свой отряд более 15 уникальных бойцов различных классов, среди которых представлены воры, маги, инженеры и воины звероподобных рас.

На текущем этапе ранний доступ включает пролог и развитие событий вплоть до 2 главы, что обеспечивает от 6 до 10 часов прохождения. Разработчики планируют выпускать свежие порции контента каждые 4-8 недель, а полноценный релиз версии 1.0 намечен в пределах 1 года с момента старта. Финальный вариант должен предложить законченную сюжетную линию на 20-30 часов, полную карту мира со скрытыми локациями, расширенную прокачку персонажей и комбинированные парные атаки на поле боя.

Разработка проекта длилась более 2 лет и сопровождалась краудфандинговой кампанией на площадке Kickstarter, где авторы собрали свыше 300% от изначально запрошенной суммы. В ходе производства команда также столкнулась со скандалом вокруг плагиата в ранних концепт-артах персонажей, когда выяснилось недобросовестное заимствование у сторонних художников на контракте, после чего студии пришлось спешно пересматривать внутренний контроль качества и переделывать графические материалы.

Стартовая стоимость тактической новинки в сервисе Steam составляет 1050 рублей, а до 14 сентября 2026 года на проект действует скидка 10% с ценником 945 рублей. При этом, несмотря на тестирование различных языковых пакетов в период открытых демоверсий, на странице релиза заявлена поддержка только английского и китайского языков, тогда как перевод на русский язык в ранней сборке полностью отсутствует.

Технические требования проекта остаются скромными благодаря пиксельной графике. Для запуска игры достаточно процессора уровня Intel Core i5 или AMD Ryzen 5, 2 ГБ оперативной памяти, встроенного графического чипа и 4 ГБ свободного пространства на накопителе. В рекомендованных требованиях значатся процессор Intel Core i5 6500, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 570.