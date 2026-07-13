Анонсирована необычная головоломка Aerial_Knight's MrFreezy про серийную убийцу с топором

Инди-разработчик Aerial_Knight представил Aerial_Knight’s MrFreezy — необычную головоломку с черным юмором, в которой игрокам предстоит взять на себя роль женщины-серийной убийцы, орудующей топором. Игра выйдет на PC в Steam, однако дата релиза пока не объявлена.

Действие разворачивается в Новом Детройте, где полиция пытается выйти на след загадочного преступника по прозвищу Мистер Фризи. По всему городу находят сотни отрубленных голов, спрятанных в морозильных камерах. За этими убийствами стоит таинственная женщина, похищающая мужчин и удерживающая их в своем подвале.

При этом игрокам не придется участвовать в самих убийствах. Основной игровой процесс сосредоточен на решении головоломок: необходимо передвигать, менять местами и выстраивать головы так, чтобы их можно было отсечь одним точным ударом. Чем больше голов удастся убрать за минимальное количество ходов, тем выше будет итоговый результат.

По мере прохождения появляются новые типы голов, заметно усложняющие задачи. Например, головы-тыквы взрываются, если не избавиться от них вовремя, каменные головы нельзя сдвинуть с места, старые головы самостоятельно перемещаются по полю, а обычные способны менять расположение соседних объектов при движении. Разработчики обещают и другие виды, которые будут постепенно делать головоломки все более хаотичными.

Помимо пазлов, игрокам предстоит постепенно раскрывать историю загадочной женщины и выяснить причины происходящих убийств. Авторы обещают сочетание мрачной атмосферы, элементов хоррора, черного юмора и скрытых секретов, которые открываются по мере прохождения.

В студии отмечают, что Aerial_Knight’s MrFreezy получилась значительно темнее их предыдущих проектов, однако в первую очередь остается увлекательной головоломкой, а хоррор-элементы служат лишь дополнением к игровому процессу.

Дата выхода Aerial_Knight’s MrFreezy пока не раскрывается. Игра разрабатывается для PC и выйдет в Steam.