Инсайдер раскрыл название бесплатной игры в Epic Games Store на следующей неделе

Произошла утечка информации о бесплатной игре в магазине Epic Games Store на следующей неделе до официального анонса в четверг. По данным надежного инсайдера billbil-kun, Aerial Knight's Never Yield будет бесплатной в магазине Epic для ПК с 29 февраля по 7 марта.

"Выживите в футуристическом Детройте в стиле Токио в этом 3D-раннере, рассказывающем историю Уолли, который обнаружил улику, способную навсегда изменить его город", - говорится в официальном описании игры.

В настоящее время Dakar Desert Rally можно бесплатно забрать в магазине Epic Games Store до вечера сегодняшнего дня. Затем её заменит Super Meat Boy Forever, который будет доступен до 29 февраля.