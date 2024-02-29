На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить 3D-сайд-скроллер Aerial_Knight's Never Yield

Бесплатная акция в магазине Epic Games Store продолжается на этой неделе с еще одной новой игрой. Геймеры на ПК теперь могут получить копию игры Aerial_Knight’s Never Yield в течение следующих семи дней, и она заменяет раздачу Super Meat Boy Forever.

Игра, разработанная Aerial_Knight, представляет собой 3D-сайд-скроллер, в котором игрок всегда находится в движении, а на его пути возникает множество препятствий, которых следует избегать. В зависимости от типа барьера или опасности, приближающейся к игроку, он должен использовать способности «Бег», «Прыжок», «Скольжение» или «Рывок», чтобы вовремя их обойти. Для тех, кто ищет приключений: на уровне сложности «Безумие» игровой эффект замедленного движения и предупреждение перед появлением препятствия отключены.

Aerial_Knight's Never Yield можно бесплатно получит в магазине Epic Games Store до 19 МСК четверга, 9 марта. Следующим бесплатным подарком в тот же день станет копия Astro Duel 2, научно-фантастической боевой игры с элементами противостояния и совместной игры.