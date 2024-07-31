Платформер Aero the Acro-Bat 2 выйдет на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Switch в 2024 году

Ratalaika Games и Shinyuden выпустят продолжение классического платформера 90-х Aero the Acro-Bat 2 в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch до конца 2024 года, объявили партнеры.

В сиквеле летучая мышь по имени Аэро вновь противостоит злобному доктору Эдгару Эктору. Антагонист, упав с огромной высоты из-за неисправной летательной машины, сумел выжить и тут же принялся разрабатывать новый план. Игра представляет собой платформер и состоит из восьми зон, включающих по три уровня.

Aero the Acro-Bat 2 впервые был выпущена на Genesis в апреле 1994 года, а затем, в августе того же года, добралась до Super Nintendo Entertainment System.