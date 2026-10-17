Aeromachina зовет исследовать погибшую Землю на андроиде из обломков самолета

Разработчики представили обзорный геймплейный трейлер Aeromachina — трехмерной метроидвании с элементами платформера, в которой игрокам предстоит исследовать руины Земли и выяснить причины исчезновения человечества. Бесплатная демоверсия уже доступна в Steam.

Главным героем станет Боги (Bogey) — необычный андроид, возникший из остатков заброшенного летательного аппарата. Теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному миру, полагаясь на свои боевые способности и умение летать, чтобы не превратиться обратно в груду металлолома.

Основу игрового процесса составят динамичные сражения, платформенные испытания и исследование взаимосвязанных локаций. Благодаря способности перемещаться по воздуху Боги сможет преодолевать сложные препятствия, добираться до труднодоступных мест и использовать вертикальное пространство во время приключений.

Новый трейлер подробно знакомит с боевой системой, возможностями главного героя и особенностями исследования мира. По мере прохождения игрокам предстоит открывать новые пути, сталкиваться с опасными противниками и постепенно собирать сведения о загадочном исчезновении людей.