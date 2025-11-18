ЧАТ ИГРЫ
Aeruta 16.05.2024
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
5 9 оценок

"Все люди любят фурри, просто кто-то этого ещё не осознал": японские разработчики рассказали о популярности зверолюдей

Gutsz Gutsz

В японской игровой индустрии на днях произошло весьма интересное обсуждение между создателями Fuga: Melodies of Steel из CyberConnect2 и разработчиками Aeruta из Gravity Game Arise. В интервью для местных журналистов студии высказали мнение, что интерес к фурри-культуре заложен почти в каждом человеке — просто многие пока не знают, как это в себе распознать.

В начале ноября на ПК вышла Aeruta — смесь ролевого экшена и управления пекарней, где главная героиня Чайя представляет собой «лисичку-девушку». Игра быстро получила «очень положительные» отзывы на Steam, а её визуальная часть, основанная на сочетании человеческих черт с милыми звериными элементами, стала одним из ключевых факторов популярности.

В интервью представители обеих компаний подробно объяснили разницу между двумя подходами:

  • kemomimi — персонажи, выглядящие как люди с ушами и хвостом
  • фурри — полностью антропоморфные существа с шерстью, мордой и лапами, в дизайне которых соблюдается чёткая анатомическая логика.

Генеральный директор CyberConnect2 Хироси Мацуяма подчеркнул, что эти понятия нельзя смешивать. По его словам, фурри-персонажи требуют гораздо более глубокого обоснования, и именно поэтому в студии существует целая система правил, влияющих на каждую деталь внешности.

При этом Мацуяма уверен, что любовь к зверолюдям — не нишевое увлечение, а распространённое, но скрытое чувство. Он утверждает, что большинство людей симпатизируют таким персонажам на интуитивном уровне, даже если стесняются это признать. Именно поэтому CyberConnect2 продолжает развивать собственную «кемоно-вселенную», стремясь расширять аудиторию и постепенно «выводить скрытых поклонников на свет».

Продюсер Aeruta Лин отметил, что их команда пришла к kemomimi-стилистике не сразу. Изначально игра создавалась как обычный экшен, однако разработчики поняли, что уникальный визуальный акцент поможет ей выделиться. И, судя по реакции игроков, это решение стало одним из факторов успеха: аудитория часто приходит из-за дизайна персонажей, а остаётся благодаря механикам и истории.

Обе студии сошлись во мнении, что спрос на игры с фурри- и kemomimi-элементами растёт, но использовать такие образы следует аккуратно и осознанно — не как поверхностный приём, а как часть целостного мира.

По словам Мацуямы, если в игре действительно есть причина, почему её население состоит из зверолюдей, игроки «влюбятся в это, даже не успев понять почему».

Комментарии:  22
Ваш комментарий
J a r v i s

Фурри от лукавого

11
ЛИДЕР УБИТ

это я и анимешники на районе

3
Fedaykin
4
MNM 777 Fedaykin
2
Беккер5443

Аниме фурри с ушками кошечек такие милахи 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤

6
Gords

Никто не имел ничего против антропоморфных животных, кои существовали в мифологии, религии, сказках, мультфильмах и т.п. начиная ещё с незапамятных времён, пока больные извращенцы в 21 веке всё не изгадили.

6
ZAUSA
Никто не имел ничего против антропоморфных животных, кои существовали в мифологии, религии, сказках, мультфильмах и т.п. начиная ещё с незапамятных времён, пока больные извращенцы в 21 веке всё не изгадили.

Вот хорошо, что раньше не было каких-нибудь Сатиров или прочей фури-нечисти.

1
Пользователь ВКонтакте

Все просто, люди любят людей, люди любят животных, люди не могут не любить помесь 2х любвей🤣 // Руслан Варнин

3
Fedaykin
Гамер132

В паровозик бы его

2
нитгитлистер

А ТЫ ХЪОЧЕШЬ БЫТЬ ПЕРЕД НИМ ИЛИ ПОСЛЕ?))

1
fortuneismax нитгитлистер

бот , прекрати писаиь чушь

нитгитлистер

пфф я всех люблю)) ну или почти всех

1
Fedaykin
1
Neko-Aheron

Ня

F0XDIE

Вот бы до конца жизни не осознавать этого.

smallhell

Как обычно в таких случаях спрашивают:
А эти "все люди" сейчас с ним в одной комнате?

-zotik-

В его случае если в комнате больше одного "человека" то скорее всего да)

enigmahas

Ну учитывая что япошки извращенцы, у них и рождаются извращенские персонажи.

