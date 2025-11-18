"Все люди любят фурри, просто кто-то этого ещё не осознал": японские разработчики рассказали о популярности зверолюдей

В японской игровой индустрии на днях произошло весьма интересное обсуждение между создателями Fuga: Melodies of Steel из CyberConnect2 и разработчиками Aeruta из Gravity Game Arise. В интервью для местных журналистов студии высказали мнение, что интерес к фурри-культуре заложен почти в каждом человеке — просто многие пока не знают, как это в себе распознать.

В начале ноября на ПК вышла Aeruta — смесь ролевого экшена и управления пекарней, где главная героиня Чайя представляет собой «лисичку-девушку». Игра быстро получила «очень положительные» отзывы на Steam, а её визуальная часть, основанная на сочетании человеческих черт с милыми звериными элементами, стала одним из ключевых факторов популярности.

В интервью представители обеих компаний подробно объяснили разницу между двумя подходами:

kemomimi — персонажи, выглядящие как люди с ушами и хвостом

— персонажи, выглядящие как люди с ушами и хвостом фурри — полностью антропоморфные существа с шерстью, мордой и лапами, в дизайне которых соблюдается чёткая анатомическая логика.

Генеральный директор CyberConnect2 Хироси Мацуяма подчеркнул, что эти понятия нельзя смешивать. По его словам, фурри-персонажи требуют гораздо более глубокого обоснования, и именно поэтому в студии существует целая система правил, влияющих на каждую деталь внешности.

При этом Мацуяма уверен, что любовь к зверолюдям — не нишевое увлечение, а распространённое, но скрытое чувство. Он утверждает, что большинство людей симпатизируют таким персонажам на интуитивном уровне, даже если стесняются это признать. Именно поэтому CyberConnect2 продолжает развивать собственную «кемоно-вселенную», стремясь расширять аудиторию и постепенно «выводить скрытых поклонников на свет».

Продюсер Aeruta Лин отметил, что их команда пришла к kemomimi-стилистике не сразу. Изначально игра создавалась как обычный экшен, однако разработчики поняли, что уникальный визуальный акцент поможет ей выделиться. И, судя по реакции игроков, это решение стало одним из факторов успеха: аудитория часто приходит из-за дизайна персонажей, а остаётся благодаря механикам и истории.

Обе студии сошлись во мнении, что спрос на игры с фурри- и kemomimi-элементами растёт, но использовать такие образы следует аккуратно и осознанно — не как поверхностный приём, а как часть целостного мира.

По словам Мацуямы, если в игре действительно есть причина, почему её население состоит из зверолюдей, игроки «влюбятся в это, даже не успев понять почему».