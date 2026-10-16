Gamera Interactive анонсировала мрачный изометрический соулслайк Aeterna: Curse of The First King

Итальянская студия Gamera Interactive, создавшая ролевую игру Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, официально представила свой новый проект под названием Aeterna: Curse of The First King. Новинка представляет собой изометрический ролевой экшен с элементами soulslike, объединяющий темное фэнтези с эпохой заката Римской республики. Страницы проекта уже появились в цифровых магазинах Steam и GOG, а в списке целевых платформ также значатся консоли Xbox.

Действие игры разворачивается во 2 веке до нашей эры, когда Римская республика приближается к разрушительной смуте. Пока сенаторы и военачальники ведут междоусобную борьбу за власть, из небытия возвращается древний демон, пробуждающий забытые культы и чудовищных существ. Главным героем выступает воин тайного ордена Custodes Umbrae, поклявшегося оберегать Рим от потусторонних сил. Для спасения государства предстоит отыскать 5 могущественных артефактов и предотвратить возвращение Первого короля.

Рим падает, а древние ужасы пробуждаются. Величайший враг Рима может оказаться вовсе не тем, кто стоит у его ворот. Республика умирает, и грядет Первый король. Эпоха легенд еще далека от завершения. - разработчики из студии Gamera Interactive

Проект предложит масштабный открытый мир, охватывающий земли Римской республики, Грецию и дикие территории варварской Европы. Окружение динамически реагирует на действия персонажа, выбранные союзы и влияние на местные фракции. В путешествии предстоит встретить как реальных исторических личностей вроде Марка Брута и Помпея, так и существ из античных мифов.

Боевая система делает ставку на высокую сложность, расчет таймингов, увороты, парирования и брутальные добивания врагов. Помимо одиночного прохождения, разработчики предусмотрели локальный кооперативный режим с разделенным экраном, позволяющий исследовать опасные руины и сражаться с боссами вдвоем за одной системой.

В отряд можно набрать до 6 уникальных спутников со своими стилями боя, характерами и сюжетными линиями. Повествование затронет взрослые темы, среди которых рабство, политическая коррупция, религиозные культы и публичные казни, отражающие суровые реалии античного периода.

Игра получит официальную русскую локализацию с переводом субтитров и интерфейса. Сроки релиза Aeterna: Curse of The First King пока не раскрываются, однако в Steam уже опубликованы минимальные системные требования, где указаны процессор Intel Core i3 2100, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 770, 2 ГБ оперативной памяти и 20 ГБ на накопителе.