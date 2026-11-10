Aeterna Lucis получила дату выхода и раскрыла новую главу истории двух монархов

Aeternum Game Studios готовит продолжение метроидвании Aeterna Noctis под названием Aeterna Lucis. На этот раз главным героем станет Королева Света, которой предстоит раскрыть тайну проклятия двух монархов и бросить вызов верховному богу Хаосу. Завязку истории авторы представили через сюжетную сцену, оформленную в виде витража.

Игроков ждёт большой взаимосвязанный мир с нарисованными вручную локациями, скрытыми проходами и дополнительными заданиями. Королева Света сможет пробуждать новые способности, осваивать оружие и сражаться с опасными противниками и боссами. Разработчики также подготовили два режима сложности: Aeterna с более доступными испытаниями и Lucis для поклонников хардкорного платформинга.

Aeterna Lucis выйдет 3 декабря 2026 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC в Steam. Таким образом, релиз не ограничится PS5, как можно было предположить из первоначального анонса.