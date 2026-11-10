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Aeterna Lucis 03.12.2026
Экшен, Адвенчура, Платформер
5.8 13 оценок

Aeterna Lucis получила дату выхода и раскрыла новую главу истории двух монархов

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Aeternum Game Studios готовит продолжение метроидвании Aeterna Noctis под названием Aeterna Lucis. На этот раз главным героем станет Королева Света, которой предстоит раскрыть тайну проклятия двух монархов и бросить вызов верховному богу Хаосу. Завязку истории авторы представили через сюжетную сцену, оформленную в виде витража.

Игроков ждёт большой взаимосвязанный мир с нарисованными вручную локациями, скрытыми проходами и дополнительными заданиями. Королева Света сможет пробуждать новые способности, осваивать оружие и сражаться с опасными противниками и боссами. Разработчики также подготовили два режима сложности: Aeterna с более доступными испытаниями и Lucis для поклонников хардкорного платформинга.

Aeterna Lucis выйдет 3 декабря 2026 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC в Steam. Таким образом, релиз не ограничится PS5, как можно было предположить из первоначального анонса.

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