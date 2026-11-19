Aeternum Game Studios представила новый трейлер Aeterna Lucis — продолжения метроидвании Aeterna Noctis. Ролик напоминает об основных особенностях приключения Королевы Света: исследовании большого взаимосвязанного мира, освоении новых способностей и сражениях с могущественными боссами.

События разворачиваются после финала предыдущей игры. Нарушение равновесия между Светом и Тьмой приводит к угрозе уничтожения всего сущего. Королеве Света предстоит раскрыть тайны изменившегося мира и противостоять Верховному Богу Хаоса. Игроков ждут нарисованные вручную локации, секреты, альтернативные маршруты и дополнительные задания.

Разработчики предусмотрели два режима сложности. Aeterna предлагает сбалансированное сочетание исследования и боёв, тогда как Lucis рассчитан на опытных поклонников жанра и делает платформенные испытания и сражения с боссами значительно сложнее.

Aeterna Lucis выйдет 3 декабря 2026 года на ПК в Steam, а также на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Дата релиза была объявлена ранее, поэтому новая публикация посвящена знакомству с игрой, а не анонсу сроков выхода.