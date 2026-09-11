Aeterna Lucis выйдет 3 декабря после годичной задержки - разработчики полностью переработали игру

Aeternum Game Studios объявила дату выхода Aeterna Lucis — продолжения Aeterna Noctis. Сайд-скроллинговая приключенческая игра с элементами экшена появится 3 декабря на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam. Стоимость составит 24,99 доллара или евро.

Релиз должен был состояться раньше, однако разработчики решили отложить игру примерно на год, чтобы не выпускать обычное продолжение и значительно переработать проект. По словам студии, дополнительное время позволило использовать накопленный опыт и превратить Aeterna Lucis в наиболее амбициозную и проработанную игру в её истории.

Одним из главных изменений станет полностью бесшовный мир. Разработчики убрали экраны загрузки и искусственные разрывы между локациями, благодаря чему исследование должно стать более непрерывным и динамичным.

Серьёзной переработке подверглась и техническая часть. В Aeterna Lucis появится динамическое освещение в реальном времени, которое взаимодействует с окружением, оружием, снарядами и противниками. Карта мира также получила новый художественный формат: вместо схематичного изображения игроки увидят детализированные миниатюры отдельных областей.

Сюжет будет сопровождаться системой визуальных витражей. Она должна помочь новым игрокам познакомиться с вселенной без обязательного изучения предыдущей части, сохранив при этом дополнительный смысл для поклонников серии.

Игрокам предложат два режима сложности. Aeterna рассчитан на более доступное прохождение с менее жёсткой кривой сложности, тогда как Lucis предназначен для опытных игроков и предлагает сложных боссов и требовательный платформинг.

Кроме того, студия заново переработала системы сохранений, обработки данных и оптимизации для разных платформ. Разработчики рассчитывают обеспечить стабильную производительность и точное управление уже с первого дня релиза.