Aether & Iron выйдет на PlayStation и Xbox в 2027 году - альтернативный Нью-Йорк 1930-х доберётся до консолей

Сюжетная RPG Aether & Iron выйдет на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S в 2027 году. Игра студии Seismic Squirrel уже доступна на ПК и macOS, а вместе с анонсом консольных версий разработчики представили новый трейлер.

Действие Aether & Iron разворачивается в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов, который благодаря открытию эфира превратился в вертикальный город с антигравитационными технологиями. Игроки берут на себя роль контрабандистки Джии, оказавшейся между преступными синдикатами, политическими интригами и непрочными союзами. Решения игрока влияют на отношения персонажей, развитие событий и судьбу самого города.

15 сентября игра также получит новое обновление Nations Crusade. Оно добавит два побочных квеста, расширяющих историю персонажей и устройство мира. В одном из заданий Джиа и Бенни смогут провести время вместе, что позволит узнать больше об их отношениях и команде контрабандистов. Второй квест расскажет больше об исследованиях эфира и технологии, которая изменила Нью-Йорк.

Обновление выйдет 15 сентября в 23:00 по московскому времени. В тот же период Aether & Iron станет участницей Steam Party-Based RPG Fest: с 14 по 21 сентября игру можно будет приобрести в Steam со скидкой 20%.

На ПК Aether & Iron доступна с полной английской озвучкой и текстовой локализацией, включая русский язык. Консольные версии появятся в 2027 году, однако точная дата их выхода пока не объявлена.

За сценарий игры отвечали авторы, ранее работавшие над Mass Effect, Far Cry и Sovereign Syndicate, а музыку написали Кристофер Тин и Алекс Уильямсон, известные по серии Civilization. Таким образом, консольный релиз расширит аудиторию сюжетной RPG, которая делает ставку не только на необычный сеттинг, но и на последствия решений игрока.